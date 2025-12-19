阪神・田中内野守備走塁コーチは親子でのV旅行を満喫中だ。二男・彪斗（あやと、3年）さんは今夏の甲子園で、沖縄尚学の一員として全国制覇を果たした。家族で頂点に立ってハワイを訪れるという夢が実現。球団のゴルフコンペに参加して同組で回り、「（息子は）初めてのゴルフでへたくそだけど“楽しかった”って言っていたから良かったんじゃない。僕らも最初、スコアは150ぐらいだった。プロでも高卒の選手だと、だいたいそれ