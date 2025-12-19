外国人観光客の増加を受けて、自治体が宿泊税を導入して独自財源を確保する動きが広がっている。なぜ必要なのか、税収を何に使うか、目的や効果を明確にする必要がある。宿泊税は自治体が目的や税率、税額を条例で定め、総務相の同意を得て導入できる税の一種だ。ホテルや旅館などの宿泊者に課税する仕組みで、２００２年に東京都が初めて導入した。その後、京都市や金沢市など観光地の自治体を中心に導入が進み、１２月１