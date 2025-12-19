政府は、ＡＩ（人工知能）がもたらすリスクなどについて各国が議論する「ＡＩサミット」の日本開催を目指す方針を固めた。ＡＩ基本計画で打ち出す「信頼できるＡＩ」の構築に向けて国際的な議論を主導するため、２０２８年の開催を目指す方向だ。近く開かれるＡＩ戦略本部の会合で高市首相が表明する。ＡＩサミットは２３年に英国で初めて開かれ、これまで韓国やフランスで開催されてきた。サミットはＡＩの信頼性確保に向けた