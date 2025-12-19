政府は、医療機関などに支払われる診療報酬の２０２６年度改定で、医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分の改定率を１・５％超のプラスとする方向で調整に入った。２％台を視野に入れている。高市首相が１９日にも片山財務相と上野厚生労働相と協議し、年内に改定率を決定する。政府関係者によると、１６日に片山、上野両氏が行った協議では、厚労省が３％超の引き上げを求めたのに対し、財務省が１・１％程度を提示した。