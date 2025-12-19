【アニバーサリーの鼓動】正広の高校時代、指導者を最も驚かせたのが勝負強さだった。新チームになった2年秋から4番。松本裕一郎監督が「私が率いた中で4番を外さなかったのは立石だけです」と回想したように、ここぞの一打に期待を寄せられていた。指揮官がなおも続ける。「試合に本当に強かった。試合直前の練習で思った出来じゃなくても、確実に合わせてきました」特筆すべきは、3年夏の大会だった。山口大会決勝の宇部鴻