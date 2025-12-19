防衛省は来年度、宇宙分野を専門に担当する部署を創設する方針を固めた。宇宙での防衛力強化に横断的に取り組む狙いがあり、参事官や担当職員１０〜数十人を整備計画局に配置する予定だ。来年度当初予算案に関連経費を盛り込む。複数の政府・与党関係者が明らかにした。同省の宇宙分野は現在、装備品調達を扱う整備計画局と政策立案を担う防衛政策局に分かれている。これを一元化し、整備計画局に宇宙を担当する課長級の参事官