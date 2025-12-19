昭和後期を代表する作家・吉行淳之介の小説を映画化した「星と月は天の穴」が19日、公開される。66年の発表から約60年を経て、性をテーマにした作風で知られる吉行作品を実写化。性表現にも踏み込んだ今作には、映倫からR18＋指定（18歳未満は観覧禁止）がつくなど、いくつもの表現の挑戦を経て完成した。主演の綾野剛（43）と荒井晴彦監督（78）が対談し、表現の自由、規制、そして可能性について語った。【村上幸将】◇