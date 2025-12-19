ローソンの「まんまる鶏」「肉を食べていると実感できるフライドチキンを作りたい」。ローソンが2025年7月に発売した「まんまる鶏」が好評だ。肉の厚みと肉汁を楽しんでもらうため鶏もも肉1枚を丸めた。販売価格は248円。開発した吉岡亜希子（よしおか・あきこ）さんに話を聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）発売から2週間の販売数量は、計画比で約1.7倍となり、3カ月で1200万個を達成した。「肉そのものを味わいたい」という