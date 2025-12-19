国際医療福祉大（栃木県大田原市）が来年４月、東京歯科大市川総合病院（千葉県市川市）を取得し、新たに付属病院として診療を始めることが分かった。両大学が１８日、譲渡契約を結んだ。市川総合病院は多額の赤字を抱えており、東京歯科大側から譲渡を打診した。大学病院の経営譲渡は異例だ。両大学関係者によると、国際医療福祉大は現在の病院を無償で引き継ぎ、「国際医療福祉大市川総合病院」として開院する。市川総合病