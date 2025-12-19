ケンドーコバヤシ（ケンコバ＝53）主演CSチャンネル「映画・チャンネルNECO」のドラマ「桃色探訪〜伝説の風俗〜」第21弾の横浜・野毛編が23日午後11時35分から放送される。ケンコバ演じる主人公のサラリーマンが己の勘と経験を頼りに極上の風俗を追い求める物語で、毎回実在の店舗をめぐる。今回の舞台は昭和風情が色濃く残る横浜最大級の歓楽街、野毛のバニーガール専門ヘルス。ケンコバはかつて札幌のバニー店に千原ジュニアと向