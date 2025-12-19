ピアニスト文音（あやね、23）が、森田健作（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（来年1月5日午後6時20分）とNACK5「青春もぎたて、朝一番！」（同18日午前6時30分）にゲスト出演する。文音の父は歌手野口五郎（69）、母はタレント三井ゆり（57）。父から音楽の才能を、母から美貌を受け継いでいる。3歳でピアノを始め、今年3月に東京音大のピアノ演奏科を卒業。在学中の22年5月にピアニスト