歌手・野口五郎の愛娘でピアニストの文音（あやね）が、俳優の森田健作がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「青春もぎたて朝一番」（１月１８日放送）とニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（１月５日放送）にゲスト出演し、このほど都内で収録を行った。３歳からピアノをはじめ、２０２５年に東京音楽大学のピアノ演奏家コースを卒業した。「歌える！青春のベストソング〜ザ・ヒットパレード〜」（ＮＨＫＢＳ