米メディアにコメントボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は27日、サウジアラビアのリヤドでWBC世界スーパーバンタム級9位のセバスチャン・へルナンデス（メキシコ）戦に臨む。過去に中谷のスパーリングパートナーを務めたWBA同級2位ラモン・カルデナス（メキシコ）は、練習のレベルの高さに舌を巻いていた。米専門配信サービス「プロボックスTV」公式Xは、カルデナスへのインタビュー映像を公開。