巨人・中山礼都内野手（２３）が１８日、午（うま）年の年男を迎える来季に向け、俊足を生かした“暴れ馬”としてチームを引っ張る意欲を示した。今季は１盗塁にとどまったが、阿部監督の積極走塁指令を受けて「１０個だろうが２０個だろうが、どんどん走っていきたい」と決意し、このオフの肉体強化に励んでいる。球団では０１年の仁志敏久以来、２５年ぶりとなる「２０本塁打＆２０盗塁」の可能性を秘める若武者を、巨人野手担