日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）前会長で五輪柔道金メダリストの山下泰裕氏（６８）が１８日、母校の東海大（神奈川・平塚市）で、２０２３年１０月に負った頸髄（けいずい）損傷による長期療養から特任教授として講義に復帰後、初めて会見に臨んだ。９月に退院し、大学では週に１度、柔道論を担当。首から下がほとんど動かせない車いす生活の中で「ありのままの姿をさらけ出し、障害者を身近に感じてもらえたら」と新たな決意