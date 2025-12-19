歌舞伎俳優の中村橋之助、市川男寅、中村莟玉、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松が来年１月７日午後８時から配信するオンライントークショー「歌舞伎家話（かぶきやわ）」に出演することが１９日、発表された。来年１月２日に初日を迎える花形俳優の登竜門「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）では梶原平三誉石切、相生獅子、藤娘、傾城反魂香、男女道成寺の上演。７日の「歌舞伎家話」では橋之助らが公演の見どころを大いに語る