ＥＸＩＬＥのＡＴＳＵＳＨＩが、児童養護施設の子どもたちを支援する財団「あつしこどもプロジェクト」を設立し、活動を本格化させたことが１８日、分かった。１３日に公式サイトを開設。クレジットカードなどで１０００円から寄付が可能だ。「悪い環境が生む社会的な『負のサイクル』を、少しでも良いサイクルへと変えたい」。これまで個人で行ってきた支援を、多くの仲間とチーム体制でより広範囲に継続して取り組んでいく。−