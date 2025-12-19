【ホノルル（米ハワイ州）１７日（日本時間１８日）＝直川響】阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）と合同自主トレを行ったと明かした。Ｖ旅行へ合流する前に、知人を介して米ロサンゼルスで５日間トレーニング。大リーグのスター選手と汗を流し、「守備の勉強に。いい時間でした」と充実感を漂わせた。今季開幕前のプレシーズンゲームでベッツの練習を見学。参考にしたドリルを徹底