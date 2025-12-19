ソフトバンクは１８日、小久保裕紀監督（５４）と新たに３年契約を締結したと発表した。来季が３年契約の最終年だったが、２８年シーズンまでの契約を結び直した。小久保監督は就任１年目の昨季から２年連続リーグ連覇を果たし、今年は５年ぶりの日本一に導いた。プロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる正力松太郎賞を初めて獲得した。長期政権を確約された指揮官は「引き続き王イズムの継承、最先端技術を取り入れた