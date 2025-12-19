オリックス・田嶋大樹投手（２９）が１８日、将来的なメジャー挑戦願望を明かした。今季７勝の左腕は大阪・舞洲で１０００万円増の年俸１億１０００万円でサイン。「よりレベルの高いところでやってみたい思いはずっとあった」と、初めて球団に意思を伝えた。世界大会に出場した中学時代から憧れを抱き、ここ２年ほどで思いが本格化。来年８月に３０歳を迎え「メジャー挑戦といえば３５、３６歳くらいが限界。可能性がある限り