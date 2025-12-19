広島の小園海斗内野手（２５）の契約更改が１８日、越年する見通しとなった。鈴木球団本部長が「年を越すんじゃないか。（理由の）詳細は申し上げない」と口をつぐんだ。条件面の細部を調整中とみられ、練習以外にイベント出演など多忙で、日程調整も難航しているようだ。当初は１６日の新選手会長・島内の契約更改が“トリ”の予定だった。球団と下交渉を重ねてきた小園も、一度は本交渉日程が発表されていた。球団は２５日が