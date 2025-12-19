【ホノルル（米ハワイ州）１７日（日本時間１８日）＝直川響】阪神・中野拓夢内野手が「キャムタク」コンビ結成に意欲を示した。１６日にキャム・ディベイニー＝前パイレーツ＝の加入が発表。登録名は未定だが、自身の拓夢（たくむ）とかけ合わせたコンビ名候補に「キャムタク？キムタクみたい。自由に言ってくれたらいい」と笑った。遊撃を本職とするアメリカ人と二遊間を組む可能性は十分。密な連携が必要なポジションで