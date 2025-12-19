◇アラブ杯決勝モロッコ３―２ヨルダン（１９日・ルサイルスタジアム）【ドーハ（カタール）１８日＝金川誉】アラブ諸国の王者を決めるアラブ杯決勝が行われ、延長戦の末にモロッコがヨルダンに３―２と勝利し、同杯がＦＩＦＡの大会となった２１年以降では初優勝に輝いた。２２年カタールＷ杯でアフリカ勢初のベスト４入りしたモロッコは、１２月２１日から始まるアフリカネーションズ杯に欧州組のＤＦハキミ（パリＳＧ）やＦ