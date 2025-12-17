ヤンキースのアラン・ウィナンズ投手が西武と交渉中、と全米野球記者協会会員のフランシス・ロメロ氏が「西武ライオンズと交渉中」と１８日（日本時間１９日）、自らのＸ（旧ツイッター）に投稿した。同投手の日本プロ野球行きはニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者が１７日（日本時間１８日）、伝えたが、移籍先は決まっていないとしていた。３０歳のウィナンズは今季３Ａスクラントンで１２勝１敗、防御率１