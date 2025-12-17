クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地は12月14日のマンチェスター・シティ戦（０−３）で、右ハムストリングを負傷。途中交代を余儀なくされた。英公共放送『BBC』によれば、オリバー・グラスナー監督は17日の会見で、「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう」と明かした。来夏のワールドカップに影響するほどではないとはいえ、イングランド代表との対戦が決定している日本代表の３月シ