お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史が18日、55歳の誕生日を迎え、インスタグラムで報告した。藤本は「今日55歳になりました！これからもよろしくです！」とつづり、ケーキを手に13歳、10歳の2人の娘たちとの31ショットを投稿。また「生日の1番の楽しみは娘2人の手料理！」とし「今年は長女のスパゲティポロネーゼ柿と生ハムとカマンベールのカルパッチョ次女のウィンナー春巻き世界で1番ウマイ幸せ料理だわ！」と感動