タレントのSHELLY（41)が18日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後9・00）に出演、今夏から移住したオーストラリア・パースの自宅を披露した。今年4月にオーストラリア移住を決意。賃貸でも内見しなくてはいけないため、1カ月間、内見を重ねて3LDK庭付き、平屋の一軒家に決定した。番組では、同条件の賃貸住宅の家賃の相場は30万円と紹介された。家族5人で暮らすSHELLYの家はリビングが60平方メートル、キッチンは30平方