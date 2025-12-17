ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」が4日目を迎える。賞金上位6人とトライアル1stから勝ち上がった6人によるトライアル2ndもいよいよ2走目。11Rは西山貴浩を軸に指名した。西山は浮遊物を巻く不運があったものの、枠番抽選では絶好枠を獲得。舟足は納得の域に到達していないが、調整が合えば出足中心に力強い動きを見せる。舟足の上積みを図り、気合の踏み込みから逃走劇を披露する。対抗は初戦のイン戦をモノにし