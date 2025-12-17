ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」が4日目を迎える。賞金上位6人とトライアル1stから勝ち上がった6人によるトライアル2ndもいよいよ2走目。12Rは佐藤翼を軸に指名した。1号艇を引き当てた佐藤翼に白羽の矢を立てた。グランプリ2nd初戦は6コースが遠かっただけで、仕上がり的には悲観することはない。ポイント加算へ逃げるのみ。速攻を決めて1Mを先取りする。エンジンいい上條は4カドに引いてフルダッシュ。桐生は3