フィギュア全日本選手権が19日開幕フィギュアスケートの全日本選手権が19日に東京・代々木第一体育館で開幕。18日には同会場で公式練習が行われ、2022年のグランプリ（GP）ファイナル女王・三原舞依が今季限りでの競技からの引退を表明した。坂本花織（ともにシスメックス）、樋口新葉（ノエビア）も既に今季限りでの引退を表明しており、女子シングルの実力者たちが一つの区切りを迎える。来年のミラノ・コルティナ五輪出場を