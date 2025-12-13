フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』が最終話を迎えた。 参考：『小さい頃は、神様がいて』クランクアップ北村有起哉×仲間由紀恵×小瀧望らのコメントも 「たそがれステイツ」一階の永島家では、慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）が子どもたちと一緒にクリスマスの飾り付けに励んでいた。そう、もうクリスマスも間近なのだ。サンタクロースを心待ちにする凛（和智柚葉）と真（山本弓月）に向かって