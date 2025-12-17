【4R】チャレンジ予選4Rは鶴淳志がパワーで圧倒。ぶっち切りの1着ゴールを決めた。小松島、名古屋を完全Vで連覇。127期12人目となる特別昇班に挑む。127期が3人参戦し、準決では3Rで利川と新垣がぶつかるカード。同4Rの鶴の相手は渡辺と中岡になるが、順当なら連勝を飾り、特班にリーチをかけるだろう。「特班は決めたい」と意欲を燃やす鶴。番手は原だが、鶴が出直す流れになると立ち遅れるケースもある。自在性ある渡辺