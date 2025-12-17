東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、夫が外に助けを求めていたとみられることがわかりました。この火事は今月15日、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡したものです。捜査関係者への取材で、政也さんの両手には皮下出血があり、ドアのガラスの表面には叩いたような跡があったことがわかりました。警視庁は政也さんが外に助けを求めていた