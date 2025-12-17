札幌・北警察署は2025年12月18日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、札幌市北区に住む無職の女（21）を現行犯逮捕しました。女は18日午後1時ごろ、交際相手の男性（20代）の自宅で、男性に刃物を差し向けるなどして脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、女が男性に示したのはカッターで、「殺してやる」などと男性を脅迫した約3分後、自ら警察に「包丁を向けたら犯罪ですか」などと110番通報したことで事件が発覚