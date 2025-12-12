ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが、ポストシーズンのボーナスプールの割当が４６２０万ドル（約７２億円）となったと、米国スポーツ・ビジネス・ネットの「スポーティコ」のバーデンホーゼン記者が１８日（日本時間１９日）に伝えた。ＭＬＢ全体のポストシーズンのボーナス・プールは、１億２８２０万ドル（約２００億円）。ドジャース・ヤンキースと黄金カードで史上最高額となった２０２４年の１億２９１０万ドル