『オリコン年間ストリーミングランキング 2025』（2024年12月23日付～2025年12月15日付）の、『2025年度配信楽曲 TOP10』が発表された。 （参考：Mrs. GREEN APPLE、[Alexandros]、UVERworld、RADWIMPS……周年を迎えたバンドが“ライブ”で示す想い） 『2025年度配信楽曲』では、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」期間内再生数2億5,821.9万回（258,218,602回）で1位を獲得した。2025年1月に『Mrs. GRE