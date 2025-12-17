元AKB48・HKT48、IZ*ONEのメンバーで俳優の矢吹奈子、CLASS SEVENのCLASS SEVENが18日、都内で行われたミュージカル『サムシング・ロッテン！ 』開幕直前取材に登場。出演する中川晃教、加藤和樹、石川禅、大東立樹（CLASS SEVEN）、瀬奈じゅん、演出の福田雄一氏と共に見どころを語った。【全身ショット】華やか…！舞台衣装で登場した大東立樹＆矢吹奈子ら本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞9部門ノミネー