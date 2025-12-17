ミュージカル『サムシング・ロッテン！』の公開ゲネプロが18日行われました。ゲネプロの前には、会見が行われ 中川晃教さん、加藤和樹さん、石川禅さん、大東立樹さん(CLASS SEVEN) 、矢吹奈子さん、瀬奈じゅんさん、演出の福田雄一さんが意気込みを語りました。【写真を見る】【加藤和樹】中川晃教とライバル役で共演「アッキーさんにバディ感を感じている」本作は、人気ミュージカルやシェイクスピア作品へのオマージュが随所に