「ちきゅう」が掘削した場所東日本大震災で巨大津波を引き起こした東北沖の日本海溝近くの海底を掘削し試料を解析した結果、プレート境界断層の粘土鉱物が原因でプレートが大きく滑ったことが分かったと、海洋研究開発機構や筑波大の国際チームが18日付米科学誌サイエンスに発表した。海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートに沈み込む日本海溝で発生した大震災では、海溝が浅い部分も含めて50メートル滑り、巨大な津波を引