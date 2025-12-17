フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。結婚で譲れないことを明かした。「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、ゲスト出演した皆藤。「結婚相手に求める条件」について話題から、MCの上田晋也が「これだけは譲れないってある?」と尋ねた。皆藤は「1人でやりたいことがたくさんあるので、一緒にいてもしゃべらずに、お互いそれぞれのことをできる