【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の中川晃教・加藤和樹らが12月18日、ミュージカル「サムシング・ロッテン！」（12月19日〜1月12日＠東京国際フォーラム ホールCほか）の開幕直前取材・公開ゲネプロに出席。中川らが開幕への意気込みを語った。【写真】イケメンアイドル＆俳優がキス寸前◆ミュージカル「サムシング・ロッテン！」7年ぶり再演本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞で1部門受賞・9部門ノミネートを果