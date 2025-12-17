俳優で歌手の中川晃教（４３）が１８日、東京・東京国際フォーラムホールＣで主演ミュージカル「サムシング・ロッテン」（演出・福田雄一、１９日〜来年１月２日）の公開稽古に加藤和樹（４１）らと出席した。シェークスピア作品のオマージュを随所に盛り込んだコメディー。日本版初演の２０１８年以来、７年ぶりの再演で今回も主人公のニック・ボトム役を演じる中川は「演出の福田さんは最初、こわい人だと思っていたけど、