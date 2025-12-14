卓球「ノジマＴリーグ」が９季目となる２０２６―２７年シーズンの開幕戦を初めて海外で開催することが１８日、分かった。開催地は台湾・新竹県で、来年７月２５日に男女各１試合を行う。近く正式発表される。対戦カードは今後調整していく。３月に東京ドームで行われた米大リーグ・ドジャース―カブス戦は記憶に新しいが、逆に日本の主要リーグによる海外での開幕戦開催は極めて珍しく、画期的な取り組みとなる。複数のリーグ