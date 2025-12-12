米大リーグ公式サイトが１８日（日本時間１９日）、来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に、２年連続サイ・ヤング賞のタイガース、Ｔ・スクバルとともに、最速１０４マイル（約１６７キロ）の豪腕パドレスのメーソン・ミラー投手、パイレーツ、ヤンキースで２７セーブを挙げたデービッド・ベッドナー投手もが参加すると伝えた。ミラーは今季、アスレチックスとパドレスで６０試合に登板し１勝２