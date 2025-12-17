札幌・中央警察署は2025年12月18日、窃盗の疑いで住所不定・テレフォンアポインター（自称）の男（28）を逮捕しました。男は18日正午ごろ、札幌市中央区南2条西4丁目にあるインターネットカフェで、札幌市南区に住む男性（60）が所有するスマートフォンと交通系ICカードが入ったポーチ1個（時価合計5300円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと2人に面識はなく、男性がポーチ