北海道・帯広警察署は2025年12月18日、暴行の疑いで音更町に住む無職の男（51）を逮捕しました。男は18日午後5時ごろ、帯広市自由が丘2丁目の路上に駐車中の車内で、交際相手の女性（51）の首を手で絞めるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。女性が「交際者に暴力を振るわれた」と警察に通報し、事件が発覚。警察署への任意同行の末、男の容疑が固まったため逮捕に至りました。女性にけがはありませんでした。調べに対し男は