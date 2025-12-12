きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って上に往って来いの展開が見られている。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けてドル安の反応が見られたことから、ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで一時上昇。ただ、その動きは維持できずに１．３３ドル台に伸び悩む展開となっている。 一方、ポンド円はＮＹ時間に入って２０９円台に一時上昇し、２００８年以来の高値を更新したものの、２０８円台前半に伸び悩んでいる。た