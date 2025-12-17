NY株式18日（NY時間13:12）（日本時間03:12） ダウ平均48101.17（+215.20+0.45%） ナスダック23099.46（+406.14+1.79%） CME日経平均先物49515（大証終比：+365+0.74%） 欧州株式18日終値 英FT100 9837.77（+63.45+0.65%） 独DAX 24199.50（+238.91+1.00%） 仏CAC40 8150.64（+64.59+0.80%） 米国債利回り 2年債 3.479（-0.004） 10年債 4.128（-0.025） 30年債 4.802