フランクフルトは19日、ユールゴーデン所属のU-22日本代表DF小杉啓太(19)を獲得したと発表した。26年1月1日からの契約。これまで世代別代表の中心選手を務めてきた期待の左SBが、欧州挑戦3年目を欧州5大リーグのブンデスリーガで迎えることが決まった。2006年3月18日生まれの小杉はロサンゼルス五輪世代で主力を担うことが期待される左SB。中学時代から湘南ベルマーレの育成組織で育ち、高校卒業のタイミングでスウェーデン・