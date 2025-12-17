北海道・厚岸警察署は2025年12月18日、公務執行妨害の疑いで、厚岸町に住む無職の男（84）を現行犯逮捕しました。男は18日午前9時半ごろ、自宅を業務で訪れた厚岸町税務課職員の男性（27）に包丁を向けて突きつけ、「殺してやる」などと言い、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。この直後に男性職員が「業務で行った先の家の者が包丁を持ち出した」と警察署に連絡し、事件が発覚。調べに対し男は、「支払いの関係で頭にき